Президент "Кардиффа" высказался о долге "Нанту" за трансфер Салы

Теги нанткардифф ситиэмилиано сала

Президент "Кардиффа" высказался о долге "Нанту" за трансфер Салы

Президент "Кардиффа" Мехмет Далман заявил, клуб готов выплатить все сумму "Нанту" за трансфер игрока, которые погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает ВВС.

Конечно, мы должны выплатить все сумму "Нанту". Но пока мы все еще собираем информацию. Когда все закончится мы обсудим с руководством французского клуба все детали", - заявил президент.  

Тело игрока нашли на глубине 63 метров 4 февраля и в скором времени будет отправлено в Аргентину.

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