Президент "Карпат": "Я пытался купить Месси за три миллиона"
Президент "Карпат" Петр Дыминский заявил, что много лет назад он хотел приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"У меня был такой случай. Был чемпионат мира среди юношеских команд. Я тогда впервые увидел Месси. Я тогда позвонил одному знакомому и говорю: "Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллиона так за три". Он мне на следующий день перезвонил и говорит: "Петр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад "Барселона" купила за 10 миллионов", - приводят слова Дыминского украинские СМИ.
Стоит отметить, что Месси является воспитанником "Барселоны" и находится в системе клуба с 13 лет.
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|9
|Алавес
|38
|55
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|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
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|Бетис
|38
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|38
|36
|17
|Леганес
|38
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|31
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|20