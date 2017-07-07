Президент "Карпат": "Я пытался купить Месси за три миллиона"

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Президент "Карпат": "Я пытался купить Месси за три миллиона"

Президент "Карпат" Петр Дыминский заявил, что много лет назад он хотел приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси​.

"У меня был такой случай. Был чемпионат мира среди юношеских команд. Я тогда впервые увидел Месси. Я тогда позвонил одному знакомому и говорю: "Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллиона так за три". Он мне на следующий день перезвонил и говорит: "Петр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад "Барселона" купила за 10 миллионов", - приводят слова Дыминского украинские СМИ.

Стоит отметить, что Месси является воспитанником "Барселоны" и находится в системе клуба с 13 лет.

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