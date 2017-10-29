Президент Каталонии Пучдемон: "Великолепная победа "Жироны" над "Реалом"

Глава Каталонии Карлес Пучдемон обрадовался победой "Жироны" над "Реалом" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

"Великолепная победа "Жироны" над "Реалом". И это в день Святого Нарцисса! Поздравляю, и мы продолджаем! Это пример для всех. Победа над одной из лучших команд мира может служить ориентиром во многих ситуациях", - написал Пучдемон в своем твиттере.

Напомним, что Пучдемон ранее объявил о независимости Каталонии от Испании.

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