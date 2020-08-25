Президент Каталонии высказался о желании Месси уйти из "Барселоны"

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Президент Каталонии высказался о желании Месси уйти из "Барселоны"

Президент Каталонии Ким Торра прокомментировал информацию о том, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть клуб.

"Лионель, Каталония всегда будет твоим домом. Мы благодарим тебя за то, что ты приносил нам счастье, показывая невероятный футбол. Нам повезло иметь возможность разделить несколько лет жизни с лучшим футболистом в мире. Мы никогда не забудем тебя", — написал Торра на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси принял решение в одностороннем порядке расторгнуть с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
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