Президент киевского "Динамо" отреагировал на слухи о своем отъезде из Украины
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что он не собирается покидать Украину, несмотря на сложную политическую ситуацию на фоне конфликта с Россией.
"Я сижу в своем кабинете и так происходит каждый день. Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в последующих планах посетить сбор "Динамо" U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс", - приводятся слова Суркиса на сайте клуба. —
Ранее сообщалось, что Украину покинул владелец "Шахтера" Ринат Ахметов, а также еще большая группа олигархов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|21
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|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
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|Александрия
|22
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13