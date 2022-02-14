Президент киевского "Динамо" отреагировал на слухи о своем отъезде из Украины

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что он не собирается покидать Украину, несмотря на сложную политическую ситуацию на фоне конфликта с Россией.

"Я сижу в своем кабинете и так происходит каждый день. Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в последующих планах посетить сбор "Динамо" U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс", - приводятся слова Суркиса на сайте клуба. —

Ранее сообщалось, что Украину покинул владелец "Шахтера" Ринат Ахметов, а также еще большая группа олигархов.

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