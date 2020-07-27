Президент киевского "Динамо" прокомментировал информацию об уходе Луческу из клуба
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о новости о том, что главный тренер команды Мирча Луческу покидает свой пост.
Специалист покинул команду из-за отношения фанатов киевского клуба. Ранее тренер возглавлял донецкий "Шахтер" на протяжении 12 лет.
"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", - цитирует Суркиса "Спорт-Экспресс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13