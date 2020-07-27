Президент киевского "Динамо" прокомментировал информацию об уходе Луческу из клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о новости о том, что главный тренер команды Мирча Луческу покидает свой пост.

Специалист покинул команду из-за отношения фанатов киевского клуба. Ранее тренер возглавлял донецкий "Шахтер" на протяжении 12 лет.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", - цитирует Суркиса "Спорт-Экспресс".

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