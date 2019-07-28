Президент киевского "Динамо" рассказал, почему клуб не сможет купить Неймара

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар не стоит тех денег, за которые клуб купил его у "Барселоны" в 2017 году. Тогда форвард обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

"Подписать Неймара в "Динамо" невозможно из-за его зарплаты. Футболист он, конечно, большой, великий, можно сказать. Думаю, тем и отличаются великие футболисты, что они попадают в такие скандалы. Роналду закончил играть в "Реале", перешел спокойно в "Ювентус". Да, закончился контракт. Тот же Месси, который играет всю жизнь в "Барселоне". Все эти скандалы вокруг Неймара, цифры 220 – мне кажется, не стоит сегодня ни один футболист в мире таких денег", - приводят слова Суркиса украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов рассмотреть предложение "Барселоны", которая предлагает за Неймара определенную сумму и нескольких своих игроков.

В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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