Президент киевского "Динамо" рассказал, при каких условиях продаст Ярмоленко

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Президент киевского "Динамо" рассказал, при каких условиях продаст Ярмоленко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, при каких условиях он готов продать вингера Андрея Ярмоленко.

"Вопрос о трансфере Ярмоленко у нас возникает на протяжении последних трёх лет. Я бы не хотел сегодня на него отвечать, не имея конкретного предложения. Если оно поступит в клуб, я его рассмотрю, Андрей будет об этом знать, и если все три стороны устроят условия, я Ярмоленко отпущу, я ему это обещал. Хотя понимаю, что на данный момент он является полноценным капитаном команды и ведущим игроком, который ведёт за собой коллектив. Поэтому, естественно, я бы хотел, чтобы Андрей остался. Но, повторюсь, если предложение поступит, я ничего не смогу сделать - я ему дал слово, что отпущу" - цитирует Суркиса официальный сайт клуба.

По данным СМИ, интерес к 27-летнему Ярмоленко проявляют "Рома" и "Сток Сити".

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