Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу

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Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию румынских СМИ о том, что Мирча Луческу принял уйти в отставку с поста главного тренера команды всего через четыре дня после назначения, так как против него выступили болельщики украинского клуба.

"Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Точка", - приводит слова Суркиса "Спорт-Экспресс".

Напомним, что ранее Луческу на протяжении 12 лет тренировал главного конкурента "Динамо" донецкий "Шахтер". Также специалист нелестно отзывался о легенде киевлян Валерии Лобановском.

Ранее сообщалось, что 74-летний Луческу подписал с "Динамо" контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.

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