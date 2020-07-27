Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию румынских СМИ о том, что Мирча Луческу принял уйти в отставку с поста главного тренера команды всего через четыре дня после назначения, так как против него выступили болельщики украинского клуба.
"Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Точка", - приводит слова Суркиса "Спорт-Экспресс".
Напомним, что ранее Луческу на протяжении 12 лет тренировал главного конкурента "Динамо" донецкий "Шахтер". Также специалист нелестно отзывался о легенде киевлян Валерии Лобановском.
Ранее сообщалось, что 74-летний Луческу подписал с "Динамо" контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13