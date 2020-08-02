Президент киевского "Динамо" Суркис назвал Семина хлюпиком

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал уход Юрия Семина из украинской команды.

Напомним, специалист руководил киевлянами с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012-й.

"Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь… Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевском "Динамо".

Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский "Локомотив", а, может, он бы и по сей день работал в "Динамо".

Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков", - заявил Суркис в эфире программы "Мага".

На данный момент Семин находится без команды. В конце мая 2020 года специалист покинул "Локомотив".

Не пропустите: Суркис представил Луческу игрокам киевского "Динамо"| http://soccernews.ru