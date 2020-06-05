Президент киевского "Динамо" Суркис отреагировал на информацию о приглашении Сёмина

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Президент киевского "Динамо" Суркис отреагировал на информацию о приглашении Сёмина

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис дал комментарии по поводу появившихся слухов о возможном приглашении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды.

"У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", - заявил Суркис.

Сейчас столичную команду тренирует 57-летний Алексей Михайличенко. Киевляне делят второе-четвёртое место в УПЛ с "Зарей" и "Десной".

73-летний Сёмин возглавлял "Динамо" с декабря 2007 по май 2009, а также с декабря 2010 по сентябрь 2012 года. В его активе два выигранных трофея - чемпионство и Суперкубок Украины.

Не пропустите: Сёмин отреагировал на интерес со стороны киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
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