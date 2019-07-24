Президент Ла Лиги анонсировал долгое разбирательство по делу Гризманна
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился ожиданиями от разбирательства между "Барселоной" и "Атлетико" касательно трансфера нападающего Антуана Гризманна.
"Это многостороннее дело. Уверен, что разбирательство будет долгим. Оно не будет закончено через несколько дней. Своё мнение о ситуации я высказывать не имею права. Могу только подтвердить, что "Атлетико" направил письмо руководству Ла Лиги, требуя изучить действия "Барселоны". Мадридцы считают, что каталонский клуб нужно наказать трансферным баном", - приводит слова Тебаса AS.
Напомним, что "Барселона" выкупила у "Атлетико" Гризманна за 120 миллионов евро, заплатив полностью сумму отступных.
Однако "матрасники" настаивают на том, что "блауграна" договорилась с французом до 1 июля, когда клаусула была выше - 200 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32