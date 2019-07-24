Президент Ла Лиги анонсировал долгое разбирательство по делу Гризманна

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился ожиданиями от разбирательства между "Барселоной" и "Атлетико" касательно трансфера нападающего Антуана Гризманна.

"Это многостороннее дело. Уверен, что разбирательство будет долгим. Оно не будет закончено через несколько дней. Своё мнение о ситуации я высказывать не имею права. Могу только подтвердить, что "Атлетико" направил письмо руководству Ла Лиги, требуя изучить действия "Барселоны". Мадридцы считают, что каталонский клуб нужно наказать трансферным баном", - приводит слова Тебаса AS.

Напомним, что "Барселона" выкупила у "Атлетико" Гризманна за 120 миллионов евро, заплатив полностью сумму отступных.

Однако "матрасники" настаивают на том, что "блауграна" договорилась с французом до 1 июля, когда клаусула была выше - 200 миллионов евро.

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