Президент Ла Лиги анонсировал жалобу на ПСЖ из-за трансфера Неймара

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Президент Ла Лиги анонсировал жалобу на ПСЖ из-за трансфера Неймара

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас анонсировал жалобу на французский ПСЖ из-за трансфера форварда "Барселоны" Неймара.

"Жалоба готова, она будет представлена УЕФА и швейцарским судам. Ла Лига осуждает государства, поддерживающие клубы, которые получают экономические инвестиции от страны. Что касается ПСЖ, это явный случай "финансового допинга". Если УЕФА не отреагирует, мы немедленно подадим иск. Надеемся, что УЕФА примет меры для обеспечения соблюдения правил финансового фэйр-плей" - цитирует Тебаса AS.

Напомним, что ПСЖ придётся заплатить за 25-летнего Неймара 222 миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" не отпустит Неймара меньше, чем за 222 миллиона евро. | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Барселоне - 0 копеек, Неймару - дисквал. Это оптимальное решение - подумал Тебас.

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