Президент Ла Лиги: "Дата возобновления чемпионата еще не утверждена"

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Президент Ла Лиги: "Дата возобновления чемпионата еще не утверждена"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился информацией о дате возобновления Примеры.

"Дата возобновления чемпионата еще не утверждена. Этот вопрос решится в ближайшие дни. Мы проведем собрание, уточним некоторые детали и затем объявим точную дату", - приводит слова Тебаса As.

Ранее сообщалось, что сезон Примеры должен возобновиться 8 июня.

Читайте также: Официально: испанская Примера возобновится 8 июня. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

"Но,липовый титул уже отдан Барселоне,так и запишите" , - добавил Жавьер Хабас.

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jugulator
Пьянь

Тебас это фанат Реала.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Притворяется,но мы-то знаем ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что, прямо так и сказал?

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