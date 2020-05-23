Президент Ла Лиги: "Дата возобновления чемпионата еще не утверждена"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился информацией о дате возобновления Примеры.

"Дата возобновления чемпионата еще не утверждена. Этот вопрос решится в ближайшие дни. Мы проведем собрание, уточним некоторые детали и затем объявим точную дату", - приводит слова Тебаса As.

Ранее сообщалось, что сезон Примеры должен возобновиться 8 июня.

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