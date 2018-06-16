Президент Ла Лиги: "Финансовый фэйр-плей мёртв"

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Президент Ла Лиги: "Финансовый фэйр-плей мёртв"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас остался разочарован решением УЕФА прекратить расследование по делу о возможном нарушении ПСЖ правил ФФП.

"Мы пока не изучили это решение более подробно, но на первый взгляд, я бы сказал, что нас вводят в заблуждение. Это показывает, что финансовый фэйр-плей мёртв, никакой ценности из себя он не представляет" - цитирует Тебаса L’Equipe.

Напомним, что ПСЖ избежал серьёзных санкций от УЕФА.

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