Президент Ла Лиги: "Флорентино оказал влияние на "Барселону"

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Президент Ла Лиги: "Флорентино оказал влияние на "Барселону"Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью каталонской газете Sport высказался о влиянии президента мадридского "Реала" Флорентина Переса на "Барселону".

"Флорентино оказал влияние на "Барсу".

"Барса" договорилась с CVC, пока через месяц "Мадрид" не сказал "нет". В клубе существует комплекс неполноценности из-за Флорентино", - сказал Тебас.

Напомним, что "Барселона", "Реал" и "Атлетик" Бильбао отказались от сделки с инвестиционным фондом CVC.

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