Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал сделку с CVC на 2.7 миллиарда евро

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал сделку с CVC на 2.7 миллиарда евроФото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил причину инвестиций CVC в Ла Лигу.

В среду исполнительный комитет Ла Лиги одобрил продажу 10% нового холдинга Ла Лиги, который будет управлять коммерческими делами за пределами Испании инвестиционной компании CVC за 2,7 миллиарда евро.

"Будут лучшие условия, лучшие игроки и лучший опыт для болельщиков в их клубе.

Это поддерживается конкуренцией, которая будет более цифровой, более ориентированной на новое поколение, анализ данных и ещё более качественную работу на международном рынке.

Мы закладываем основу для того, чтобы превратить Ла Лигу в самое привлекательное соревнование в мире, беспрецедентную глобальную компанию по цифровому обучению", - сказал Тебас.

Хотя сделка была одобрена исполнительным комитетом лиги, все клубы Ла Лиги должны будут одобрить сделку, прежде чем она станет официальной.

"Барселона" и "Реал Мадрид" не входили в комитет, который дал одобрение в среду.

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