Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал, что не будет менять правила ради Месси

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал, что не будет менять правила ради МессиФото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью для испанского издания Marca высказался о ситуации вокруг контракта Лионеля Месси с "Барселоной".

"Я веду переговоры с "Барсой“ о проблеме Месси и спрашиваю, как идут дела. "Уйдет он или останется, но понизит зарплату“, — говорят они мне. Это единственная информация, которая у меня есть. Конечно, мы не собираемся менять регламент только ради Месси", — сказал Тебас.

Напомним, что на данный момент нападающий сборной Аргентины является свободным агентом.

Контракт Месси с "Барселоной" был рассчитан до 1 июля 2021 года. Каталонцы на данный момент пытаются решить проблему с перегруженной зарплатной ведомостью, из-за которой они не могут зарегистрировать игроков.

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