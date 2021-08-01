Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал, что не будет менять правила ради Месси
Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью для испанского издания Marca высказался о ситуации вокруг контракта Лионеля Месси с "Барселоной".
"Я веду переговоры с "Барсой“ о проблеме Месси и спрашиваю, как идут дела. "Уйдет он или останется, но понизит зарплату“, — говорят они мне. Это единственная информация, которая у меня есть. Конечно, мы не собираемся менять регламент только ради Месси", — сказал Тебас.
Напомним, что на данный момент нападающий сборной Аргентины является свободным агентом.
Контракт Месси с "Барселоной" был рассчитан до 1 июля 2021 года. Каталонцы на данный момент пытаются решить проблему с перегруженной зарплатной ведомостью, из-за которой они не могут зарегистрировать игроков.
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