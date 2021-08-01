Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о Суперлиге

Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз поделился мнением о европейской Суперлиге.

"Во-первых, дело рассматривал тот же судья, что и раньше. Конечно, он примет такое решение. Этот судья уже изложил свое мнение по этому вопросу. Очевидно, что он не собирается менять мнение.

Если бы он передумал, то это была бы какая-то шутка. По моему мнению, вся эта ситуация – какая-то шутка. Стало бы еще смешнее, если бы судья поменял мнение.

Эти три клуба становятся все более щедрыми. Теперь они говорят о работе с лигами, о сотрудничестве с УЕФА и ФИФА, о том, как мы вместе решим все мировые проблемы. По крайней мере, теперь они говорят о совместной работе.

Я помню слова президента "Реала" (Флорентино Переса) в эфире El Chiringuito (популярной испанской футбольной передачи). Он говорил нам не беспокоиться, обещал, что он все организует, что они будут всем помогать. Теперь они, по крайней мере, делают шаг в правильном направлении", – сказал Тебас.

Напомним, что позавчера, 30 июля, коммерческий суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА и постановил, что клубы-основатели Суперлиги не могут быть подвергнуты санкциям.

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