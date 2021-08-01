Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о Суперлиге
Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз поделился мнением о европейской Суперлиге.
"Во-первых, дело рассматривал тот же судья, что и раньше. Конечно, он примет такое решение. Этот судья уже изложил свое мнение по этому вопросу. Очевидно, что он не собирается менять мнение.
Если бы он передумал, то это была бы какая-то шутка. По моему мнению, вся эта ситуация – какая-то шутка. Стало бы еще смешнее, если бы судья поменял мнение.
Эти три клуба становятся все более щедрыми. Теперь они говорят о работе с лигами, о сотрудничестве с УЕФА и ФИФА, о том, как мы вместе решим все мировые проблемы. По крайней мере, теперь они говорят о совместной работе.
Я помню слова президента "Реала" (Флорентино Переса) в эфире El Chiringuito (популярной испанской футбольной передачи). Он говорил нам не беспокоиться, обещал, что он все организует, что они будут всем помогать. Теперь они, по крайней мере, делают шаг в правильном направлении", – сказал Тебас.
Напомним, что позавчера, 30 июля, коммерческий суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА и постановил, что клубы-основатели Суперлиги не могут быть подвергнуты санкциям.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14