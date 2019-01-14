Президент Ла Лиги мощно высказался о Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какую роли играет нападающий "Барселоны" Лионель Месси для чемпионата Испании.

"Месси - важнейшая часть чемпионата Испании. Конкуренция делает турнир сильнее. Уход Криштиану Роналду не особо повлиял на бренд.

Я всегда говорил, что Месси будет лучшим в истории, и не представляю Ла Лигу без него", - заявил Тебас.

В текущем сезоне Месси участвовал в 17 матчах, забил 17 голов и сделал 11 результативных ассистов.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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