Президент Ла Лиги мощно высказался о Месси

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Президент Ла Лиги мощно высказался о Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какую роли играет нападающий "Барселоны" Лионель Месси для чемпионата Испании.

"Месси - важнейшая часть чемпионата Испании. Конкуренция делает турнир сильнее. Уход Криштиану Роналду  не особо повлиял на бренд.

Я всегда говорил, что Месси будет лучшим в истории, и не представляю Ла Лигу без него", - заявил Тебас. 

В текущем сезоне Месси участвовал в 17 матчах, забил 17 голов и сделал 11 результативных ассистов. 

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Все верно. Месси - лучший в истории.

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Mutaloff
Mutaloff

Роналду смеётся над таким дебилом,как Тебас!

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заднеприводная мразь
заднеприводная мразь

Он смеётся над тобой недоумок! ахахахахахаха

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