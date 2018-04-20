Президент Ла Лиги назвал чемпионский коридор унижением



Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что чемпионский коридор станет унижением для футболистов "Реала", если они устроят его "Барселоне".

"Я бы хотел сохранить эту традицию. Но мне не нравится, что она унижает команду. Думаю, что стоит взять паузу в этом вопросе, пока мы не придем к здравому решению. Я понимаю, что делать или не делать чемпионский коридор это решение клуба. Я считаю, что это вопрос не уважения к чемпиону, а скорее унижения для клуба, который делает коридор почета", - цитирует слова Тебаса ESPN.

Напомним, что "Барселона" станет чемпионом Испании в случае победы в 34-м туре против "Депортиво". Таким образом на матч с "Реалом", который состоится в 35-м туре, игроки "Барселоны" выйдут в ранге чемпионов. По традиции, в таких случаях победители выходят из подтрибунного помещения, а соперники выстраиваются в коридор с двух сторон и хлопают им.

Стоит отметить, что Тебас является ярым фанатом "Реала".

Не пропустите: "Барселоне" осталось набрать три очка для чемпионства. | http://soccernews.ru