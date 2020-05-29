Президент Ла Лиги назвал дату начала следующего сезона в Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, когда стоит ожидать в Испании старт футбольного сезона 2020/21.

"С божьей помощью, мы возобновим сезон 11 июня. Более 130 человек работают над тем, чтобы всё было готово к рестарту. Следующий сезон начнётся 12 сентября", - цитирует Тебаса Marca.

Напомним, что пауза в Примере из-за пандемии коронавируса длится уже более двух месяцев.

В текущем розыгрыше национального первенства лидирует "Барселона", но мадридский "Реал" отстаёт всего на 2 очка.

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