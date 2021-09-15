Президент Ла Лиги назвал ПСЖ жуликами

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Президент Ла Лиги назвал ПСЖ жуликамиФото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал финансовую политику "Пари Сен-Жермен".

"Я уже говорил, что испанский футбол не сломлен. Ни "Реал", ни "Барселона".

Я считаю, что "Реал" справился с пандемией лучше прочих, приложив громадные усилия дня сокращения зарплатной ведомости. И теперь "Реал" может вести себя так, как захочет.

Однако "Реал" никогда не станет "ПСЖ", потому что ПСЖ – жулики. У них зарплатная ведомость достигла почти 600 миллионов евро, а это недопустимо.

К тому же "Реал" – не государственный клуб, поэтому для него подобное невозможно", – сказал Тебас.

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