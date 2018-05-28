Президент Ла Лиги: "Не беспокоюсь из-за возможного ухода Роналду из "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналдухавьер тебас

Президент Ла Лиги: "Не беспокоюсь из-за возможного ухода Роналду из "Реала"Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном уходе из мадридского "Реала" его ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

"Роналду? Это глава красивой истории, но он все еще продолжает играть в "Мадриде". Если бы вы спросили меня о его уходе пять лет назад, я бы беспокоился больше о его будущем. Но теперь я беспокоюсь меньше, потому что мы работаем над брендом турнира, над репутацией клубов и ведущих игроков", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду намерен обсудить свое будущее с Пересом. | soccernews.ru

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