Президент Ла Лиги: "Не беспокоюсь из-за возможного ухода Роналду из "Реала"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном уходе из мадридского "Реала" его ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

"Роналду? Это глава красивой истории, но он все еще продолжает играть в "Мадриде". Если бы вы спросили меня о его уходе пять лет назад, я бы беспокоился больше о его будущем. Но теперь я беспокоюсь меньше, потому что мы работаем над брендом турнира, над репутацией клубов и ведущих игроков ", - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду намерен обсудить свое будущее с Пересом. | soccernews.ru