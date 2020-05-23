Президент Ла Лиги отреагировал на возобновление сезона

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Президент Ла Лиги отреагировал на возобновление сезона

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о скором возобновлении Примеры.

"Мы очень рады решению властей. Это результат огромной работы клубов, футболистов и тренеров. Национальный спортивный совет и агенты также принимали участие в процессе.

Однако не стоит пренебрегать санитарными нормами, необходимо следить за развитием пандемии и не терять бдительность", - заявил Тебас.

Напомним, что розыгрыш Примеры возобновится 8 июня.

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