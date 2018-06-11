Президент Ла Лиги поддержал инициативу "Барселоны"

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Президент Ла Лиги поддержал инициативу "Барселоны"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал инициативу "Барселоны" касательно розыгрыша Суперкубка Испании.

"Я выступаю за то, чтобы Суперкубок состоял из одного матча, это связано с множеством проблем" - цитирует Тебаса El Mundo Deportivo.

Напомним, что такая идея возникла из-за плотного графика "Барселоны" и "Севильи", которые должны разыграть Суперкубок Испании, в августе текущего года.

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