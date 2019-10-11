Президент Ла Лиги поддержал Месси

1 Теги барселоналионель мессихавьер тебас

Президент Ла Лиги поддержал Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал недавнее заявление капитана "Барселоны" Лионеля Месси касательно того, что он думал об уходе из каталонского клуба из-за проблем с налоговой.

"Мы ничего не боялись, потому что не знали о его мыслях. Но после интервью Месси я испугался. Правда, затем почувствовал облегчение, ведь он решил остаться даже в такой трудный момент. Хочу поблагодарить Лео за то, что он продолжил играть в нашей лиге. Если он снова почувствует себя некомфортно, мы поддержим его. В этом нет сомнений.

Не думаю, что налоговая служба была жестока по отношению к Месси, но они были несправедливы к нему как к личности. Понятно, что он не всё подписывал и не всё читал. Ему просто говорили, где подписать, и он это делал. Я тоже не читаю каждый договор Ла Лиги, иначе бы я проводил в офисе целые сутки. Убеждён, что проблемы Месси с налоговой не были преступлением", - цитирует Тебаса Marca.

Напомним, что Месси провёл всю карьеру в составе "блауграны", сыграл 692 матча, забил 604 гола и сделал 244 ассиста.

В июне 2013 года футболиста и его отца обвинили в неуплате налогов на сумму более 4 миллионов евро. В итоге капитан "Барсы" и его родственник получили крупные штрафы и условный тюремный срок.

Не пропустите: Месси признался, что не владеет каталанским языком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси:"Невиноватая я - налоговая сама пришла"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов