Президент Ла Лиги поддержал Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал недавнее заявление капитана "Барселоны" Лионеля Месси касательно того, что он думал об уходе из каталонского клуба из-за проблем с налоговой.

"Мы ничего не боялись, потому что не знали о его мыслях. Но после интервью Месси я испугался. Правда, затем почувствовал облегчение, ведь он решил остаться даже в такой трудный момент. Хочу поблагодарить Лео за то, что он продолжил играть в нашей лиге. Если он снова почувствует себя некомфортно, мы поддержим его. В этом нет сомнений.

Не думаю, что налоговая служба была жестока по отношению к Месси, но они были несправедливы к нему как к личности. Понятно, что он не всё подписывал и не всё читал. Ему просто говорили, где подписать, и он это делал. Я тоже не читаю каждый договор Ла Лиги, иначе бы я проводил в офисе целые сутки. Убеждён, что проблемы Месси с налоговой не были преступлением", - цитирует Тебаса Marca.

Напомним, что Месси провёл всю карьеру в составе "блауграны", сыграл 692 матча, забил 604 гола и сделал 244 ассиста.

В июне 2013 года футболиста и его отца обвинили в неуплате налогов на сумму более 4 миллионов евро. В итоге капитан "Барсы" и его родственник получили крупные штрафы и условный тюремный срок.

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