Президент Ла Лиги порассуждал о возможном переходе Неймара в "Реал"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас порассуждал о возможном переходе бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в "Реал".

"Я уже говорил, что "Реал" не собирается платить за Неймара 400 миллионов евро. Но те суммы, которые клуб зарабатывает, позволяют ему в случае необходимости потратить близкую к этому сумму на трансфер" - цитирует Тебаса AS.

Ранее сообщалось, что "Реал" может купить Неймара за 350 миллионов евро. | http://soccernews.ru