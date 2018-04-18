Президент Ла Лиги призвал исключить ПСЖ из Лиги Чемпионов
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас призвал исключить ПСЖ из Лиги Чемпионов.
"ПСЖ следует исключить из Лиги Чемпионов. Мне не нравится, каким образом ведется проверка их финансовой деятельности. Урон уже нанесен. Они предъявляют завышенные спонсорские контракты, которые не являются законными", - приводит слова Тебаса ActuFoot.
Напомним, ПСЖ готов заплатить 50 миллионов евро за одного из лидеров "Реала". | soccernews.ru
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