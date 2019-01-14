Президент Ла Лиги прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в Испанию

Теги барселонанеймархавьер тебас

Президент Ла Лиги прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в Испанию

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слухи о возможном возвращении Неймара в Примеру.

"Неймар? Мы всегда поможем великим футболистам вернуться" - цитирует Тебаса Le 10 Sport.

Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Неймар желает вновь присоединиться к "Барселоне", где он выступал с 2013 по 2017 год.

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