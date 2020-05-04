Президент Ла Лиги прокомментировал возвращение команд к тренировкам

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу новости о том, что в скором времени команды смогут вернуться к тренировкам.

Ранее руководство лиги опубликовало заявление о возвращении команд к тренировкам с этой недели.

"Этот кризис значительно отразился на каждом из нас. Возвращение футбола - знак того, что общество может вернуться к нормальной жизни. В жизни граждан Испании снова появится элемент, который они знают и любят.

Мы надеемся возобновить сезон и снова начать проводить матчи в июне и завершить сезон этим летом", - передает слова Тебаса сайт Ла Лиги.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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