Президент Ла Лиги: "ПСЖ должен быть исключен из Лиги Чемпионов"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает свои атаки на ПСЖ.

" Я думаю, что ПСЖ должен быть исключен из числа участников еврокубков. Он предоставил не правдивую информацию о своих финансовых показателях. Жертвами его обмана стали команды, которые он обыграл в Лиге Чемпионов ", - приводит слова Тебаса Le 10 Sport.

Напомним, Канте зовут в ПСЖ. | soccernews.ru