Президент Ла Лиги: "ПСЖ должен быть исключен из Лиги Чемпионов"
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает свои атаки на ПСЖ.
"Я думаю, что ПСЖ должен быть исключен из числа участников еврокубков. Он предоставил не правдивую информацию о своих финансовых показателях. Жертвами его обмана стали команды, которые он обыграл в Лиге Чемпионов", - приводит слова Тебаса Le 10 Sport.
Напомним, Канте зовут в ПСЖ. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20