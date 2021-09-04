Президент Ла Лиги раскритиковал ФИФА

Фото: твиттер Тебаса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике планы ФИФА по проведению Чемпионата Мира каждые два года.

Напомним, что ранее с такой идеей выступил глава отдела по глобальному развитию футбола в ФИФА Арсен Венгер.

"Они больше не знают, что придумать, чтобы и дальше топить национальные лиги и турниры УЕФА. Одни со своей Суперлигой, другие - а именно ФИФА - заставляют клубы отказываться от футболистов, которые не могут выступать за тех, кто им платит... А теперь еще изобретаете чемпионаты мира каждые 2 года? Безумие", - написал Тебас в твиттере.

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