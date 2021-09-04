Президент Ла Лиги раскритиковал ФИФА
Фото: твиттер Тебаса
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике планы ФИФА по проведению Чемпионата Мира каждые два года.
Напомним, что ранее с такой идеей выступил глава отдела по глобальному развитию футбола в ФИФА Арсен Венгер.
"Они больше не знают, что придумать, чтобы и дальше топить национальные лиги и турниры УЕФА. Одни со своей Суперлигой, другие - а именно ФИФА - заставляют клубы отказываться от футболистов, которые не могут выступать за тех, кто им платит... А теперь еще изобретаете чемпионаты мира каждые 2 года? Безумие", - написал Тебас в твиттере.
Читайте также: Чеферин не поддержал идею ФИФА о проведении Чемпионата Мира каждые 2 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14