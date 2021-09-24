Президент Ла Лиги раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года
Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался отностильно идеи о проведении ЧМ каждые два года.
"Это полное безумие и ошибка. Это во всех смыслах нарушение экосистемы футбола.
Большинство футбольных фанатов хотят, чтобы чемпионат мира проводился каждые четыре года.
Мировым футболом управляют большие клубы, но мы не должны идти этим путем. Это неправильно", – сказал Тебас.
Хавьер Тебас также считает, что футбольное сообщество не должно пытаться организовать турниры, в котором "участвуют только 10% игроков, а остальные 90% футболистов с их семьями и клубами остаются без внимания".
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|Вильярреал
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|19
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|27
|12
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|20
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|20
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