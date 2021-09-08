Президент Ла Лиги раскритиковал ПСЖ

Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал "Пари Сен-Жермен" и его политику.

"То, что делают "ПСЖ" и Суперлига, очень опасно. "ПСЖ" напоминает мне турниры для легенд с учетом возраста некоторых игроков команды.

Есть объективные данные, что проект "ПСЖ" нежизнеспособен. "ПСЖ" тратит более 500 миллионов евро на зарплату. С учетом убытков из-за ковида и снижения доходов от телеправ во Франции, это неприемлемо.

Несколько лет назад мы осуждали "ПСЖ" и "Сити". Очевидно, что мы снова начнем делать это", – сказал Тебас.

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