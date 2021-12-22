Президент Ла Лиги рассказал, есть ли шансы у "Барселоны" на подписание Холанда
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о шансах "Барселоны" на подписание норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.
"Я сказал Жоану Лапорте, что ему нужно сделать, чтобы подписать Эрлинга Холанда. Он знает, что делать. Ситуация сложная. Лапорта знает, что впереди у него много работы и что должны быть трансферы на выход, а также есть некоторые проблемы с активами. "Барселоне" не так просто.
Проблема в том, что у "Барселоны" зарплатный фонд значительно превышен, прежде всего, из-за убытков прошлого года. Это сильно ограничивает, потому что в этой ситуации они должны работать по правилу 1 к 4.
Это зависит от уровня совершаемых трансферов, как входящих, так и на выход. Если они продадут игроков, о которых идет речь в СМИ - например, Коутиньо или Умтити - очевидно, что тогда они смогут подписать игрока.
Но этих трансферов на выход будет недостаточно. "Барселона" должна выйти из этого правила 1 к 4, чтобы иметь возможность подписать такую большую звезду, как Холанда.
Все мы знаем, какую они (окружение норвежца) просят зарплату и что просит "Боруссия" Дортмунд. Это выходит за рамки возможностей "Барселоны" из-за этого правила", - сказал функционер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20