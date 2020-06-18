Президент Ла Лиги рассказал, как уход Роналду повлиял на чемпионат

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Президент Ла Лиги рассказал, как уход Роналду повлиял на чемпионат

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что переход нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус" почти не повлиял на чемпионат Испании.

"Отъезд Криштиану огорчил "Реал", но на нас это оказало нулевое влияние, потому что Ла Лига годами готовилась к тому,  что ее бренд выше отдельных футболистов.

С Месси другая история. Он лучший игрок в истории футбола. Нам повезло, что он выступал только в нашей лиге. Его отъезд был бы очень заметен. Особенно, если бы он перешел в другой чемпионат.

Лионель - икона испанского футбола, Ла Лиги, и я бы попросил его завершить карьеру в нашем чемпионате", - сказал Тебас в эфире RAC1

Роналду покинул "Реал" в октябре 2018 года. Месси выступает в "Барселоне" с 2003 года.

Не пропустите: Mundo Deportivo: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года| http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Теперь пеналду точно не вернется в Испанию.... Если только в vip-ложу... Стоя поапплодировать Месси... Не... Эгоизм возьмет свое..

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