Президент Ла Лиги рассказал о последствиях независимости Каталонии для "Барселоны"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал вопрос возможного выхода Каталонии из состава Испании.
При таком раскладе, считает функционер, "Барселона" потеряет прибыль.
"При таком раскладе "Барселона" точно не останется в числе европейских топ-клубов. Будущее "Барселоны" в том случае, если Каталония отделится, вызывает у меня обеспокоенность.
Я был удивлен высказываниями, согласно которым "Барселоне" разрешать выбирать, в какой лиге играть. Следует четко сказать, что дело обстоит иначе. Будет не так легко достичь договоренности. В таком случае надо обратиться к испанскому законодательству
Каталонским клубам придется столкнуться с этой проблемой. Лига, хорошо это или плохо, пройдет через это", – сказал Тебас.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Севилья
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|7
|3
|Реал Сосьедад
|2
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|4
|Леганес
|3
|6
|5
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|6
|Реал Мадрид
|3
|5
|7
|Леванте
|3
|5
|8
|Валенсия
|3
|5
|9
|Жирона
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Хетафе
|3
|4
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эйбар
|3
|3
|14
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|15
|Эспаньол
|3
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0