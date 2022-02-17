Президент Ла Лиги рассказал о влиянии потенциального трансфера Мбаппе в "Реал" на лигу

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о вероятном переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" в контексте чемпионата Испании.

"Я не обладаю сведениями о трансфере Мбаппе. Но я уже наблюдал подобные случаи, когда у футболиста истекало соглашение с его клубом и он на правах свободного агента переход в другую команду.

Переход Мбаппе в "Реал" был бы радостью для Ла Лиги. Это лучшее, что может случиться с Ла Лигой", – сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что переход Мбаппе в королевский клуб уже полностью согласован.

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