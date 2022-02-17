Президент Ла Лиги рассказал о влиянии потенциального трансфера Мбаппе в "Реал" на лигу

Теги реал мадридла лигатрансферыкилиан мбаппехавьер тебас

Президент Ла Лиги рассказал о влиянии потенциального трансфера Мбаппе в "Реал" на лигу

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о вероятном переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" в контексте чемпионата Испании.

"Я не обладаю сведениями о трансфере Мбаппе. Но я уже наблюдал подобные случаи, когда у футболиста истекало соглашение с его клубом и он на правах свободного агента переход в другую команду.

Переход Мбаппе в "Реал" был бы радостью для Ла Лиги. Это лучшее, что может случиться с Ла Лигой", – сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что переход Мбаппе в королевский клуб уже полностью согласован.

Также не пропустите: "Барселона" до сих пор не объявила о сделке со Spotify из-за Unicef. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ возобновил попытки продлить контракт с Мбаппе после матча с "Реалом"

ПСЖ возобновил попытки продлить контракт с Мбаппе после матча с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов