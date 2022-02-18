Президент Ла Лиги рассказал о влиянии ухода Месси и Роналду на чемпионат Испании
Фото: инстаграм Тебаса\Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об уходе из чемпионата Испании Криштиану Роналду и Лионеля Месси в 2018 и 2021 годах соответственно.
"Возникли ли экономические проблемы у Ла Лиги с уходом Месси? Нет. Абсолютно никаких последствий. Не важно, ушел Месси или Роналду. Уход нескольких звезд мы терпим.
Вот вам пример: Серия А не начала расти после прихода Криштиану Роналду. Мы недавно подписали контракт с ESPN на восемь лет. Как вы думаете, есть ли у них информация о том что в Примере через восемь лет будут играть только топ-футболисты? Они не знают, никто не знает.
Но они знают, что наша лига экономически платежеспособна, и что хорошие игроки здесь всегда будут" - сказал Тебас для El Periódico de España.
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