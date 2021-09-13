Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о финансовых возможностях мадридского "Реала" на трансферном рынке следующим летом.

"У "Реала" достаточно денег, чтобы подписать и Мбаппе, и Холанда следующим летом.

Дело в том, что они не потратили много денег прошедшим летом, а также не ушли в минус по итогу пандемийного года. Они также продали много футболистов", - сказал Тебас для Partidazo COPE.

Напомним, что по итогу прошлого финансового года "Реал" стал одним из немногих клубов, которые зафиксировали прибыль.

Также не пропустите: "Рубин" обыграл "Урал" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru