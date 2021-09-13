Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда"
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о финансовых возможностях мадридского "Реала" на трансферном рынке следующим летом.
"У "Реала" достаточно денег, чтобы подписать и Мбаппе, и Холанда следующим летом.
Дело в том, что они не потратили много денег прошедшим летом, а также не ушли в минус по итогу пандемийного года. Они также продали много футболистов", - сказал Тебас для Partidazo COPE.
Напомним, что по итогу прошлого финансового года "Реал" стал одним из немногих клубов, которые зафиксировали прибыль.
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|20
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