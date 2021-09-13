Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда"

Теги реал мадридла лигахавьер тебаскилиан мбаппеэрлинг холанд

Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда"Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о финансовых возможностях мадридского "Реала" на трансферном рынке следующим летом.

"У "Реала" достаточно денег, чтобы подписать и Мбаппе, и Холанда следующим летом.

Дело в том, что они не потратили много денег прошедшим летом, а также не ушли в минус по итогу пандемийного года. Они также продали много футболистов", - сказал Тебас для Partidazo COPE.

Напомним, что по итогу прошлого финансового года "Реал" стал одним из немногих клубов, которые зафиксировали прибыль.

Также не пропустите: "Рубин" обыграл "Урал" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ

Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов