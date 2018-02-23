Президент Ла Лиги: "Российские ультрас не должны были приезжать в Бильбао"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о том, что решительно настроен на усиление борьбы с искоренением ультрас.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Насилие ультрас унесло жизнь полицейского… Хватит! В Ла Лиге мы продолжим политику борьбы с ультрас, до полного их уничтожения.

Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции. Российские ультрас не должны были приезжать в Бильбао. Нужно было избежать этого, поскольку их послужной список не сулил ничего хорошего. В итоге произошло самое худшее, что только могло, — была потеряна одна жизнь, а ее нельзя вернуть назад", — написал Тебас.

В результате беспорядков перед ответным матчем 1/16 Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" из-за разорвавшегося файера скончался испанский полицейский.

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