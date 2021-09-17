Президент Ла Лиги сказал, что ФИФА манипулирует данными в опросе про ЧМ каждые два года

Теги чемпионат мирахавьер тебасла лига

Президент Ла Лиги сказал, что ФИФА манипулирует данными в опросе про ЧМ каждые два годаФото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявление ФИФА о том, что большая часть болельщиков хочет, чтобы чемпионат мира проводился чаще, чем раз в четыре года.

"Собственный опрос ФИФА противоречит их же заголовку на сайте.

Все возрастные группы предпочитают, чтобы ЧМ проводился раз в четыре года, и разница очень большая.

Как ФИФА можно доверять, если они манипулируют данными?», – написал Тебас в своем твиттере.

Также не пропустите: Легенда "Атлетико" Паулу Футре высказался о свисте в адрес Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Представитель Роналду отреагировал на проблему форварда с овцами

Представитель Роналду отреагировал на проблему форварда с овцами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов