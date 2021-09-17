Президент Ла Лиги сказал, что ФИФА манипулирует данными в опросе про ЧМ каждые два года

Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявление ФИФА о том, что большая часть болельщиков хочет, чтобы чемпионат мира проводился чаще, чем раз в четыре года.

"Собственный опрос ФИФА противоречит их же заголовку на сайте.

Все возрастные группы предпочитают, чтобы ЧМ проводился раз в четыре года, и разница очень большая.

Как ФИФА можно доверять, если они манипулируют данными?», – написал Тебас в своем твиттере.

La propia encuesta de @FIFAcom

concluye lo contrario que señala su titular (ver gráfico) .Todas las franjas de edad prefieren un mundial cada 4 años por amplia diferencia.

¿Como va a ser creíble la @FIFAcom si manipula sus propios datos? Una más.https://t.co/gwzL5l93B8 pic.twitter.com/ukwpvffl0d — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 16, 2021

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