Президент Ла Лиги Тебас оценил шансы "Барселоны" купить Неймара или Лаутаро

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Президент Ла Лиги Тебас оценил шансы "Барселоны" купить Неймара или Лаутаро

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не верит, что "Барселона" сможет летом усилить атаку игроком топ-уровня.

"Барса" сосредоточена на возобновлении чемпионата, а не на трансферных вопросах. В этом плане всё остановилось. Ни Неймара, ни Лаутаро не будет. У клуба нет возможности подписать этих игроков сейчас, это невозможно", - цитирует Тебаса AS.

Миланский "Интер" требует за Лаутаро Мартинеса 111 миллионов евро - это сумма отступных в его контракте.

ПСЖ, скорее всего, потребует за Неймара ещё больше, поскольку покупка бразильца в 2017 году обошлась клубу в 222 миллиона.

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