Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал сделку с CVC

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Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал сделку с CVCФото: твиттер Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал голосование клубов по поводу сделки с инвестиционным фондом CVC.

"Реал" и "Барселона" не заинтересованы в сильной лиге, они не хотят, чтобы клубы улучшали стадионы, развивались в диджитале и становились более узнаваемыми на международной арене. Они выступают за создание Суперлиги.

Я бы хотел, чтобы они участвовали в этой сделке, но мы не будем плакать из-за их отказа. И это не воспрепятствует росту Ла Лиги", – сказал Тебас.

Напомним, что против проголосовали четыре клуба – "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетик" Бильбао и "Реал Овьедо".

Из-за отказа этих четырех клубов, сумма сделки составит 2,1 миллиарда евро вместо 2.7, как планировалось ранее.

Отказ 4 клубов от участия в сделке не повлияет на оценку стоимости лиги. Остальные клубы получат деньги пропорционально рейтингам.

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Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

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