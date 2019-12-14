Президент Ла Лиги Тебас раскритиковал Флорентино Переса

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Президент Ла Лиги Тебас раскритиковал Флорентино Переса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике президента мадридского "Реала" Флорентино Переса за идею создать европейскую Суперлигу.

"Любой, кто считает это возможным, демонстрирует глубокое непонимание футбольной индустрии и телевизионного рынка. Если фонды хотят потерять время и деньги, то, конечно, это подходящий проект", - написал Тебас в твиттере.

По задумке Переса, новый турнир будет состоять из двух дивизионов по 20 команд. Суперлига будет длиться полный сезон, то есть её участники не будут участвовать в своих национальных чемпионатах.

Согласно прогнозам, клубы смогут удвоить свои доходы в случае участия в европейской Суперлиге.

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