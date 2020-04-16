Президент Ла Лиги Тебас рассказал о возможных вариантах завершения сезона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу возможного досрочного завершения сезона. Об этом сообщает newsletter.laliga.es.

"Мы даже не обсуждаем вариант с аннулированием результатов сезона. Однако мы рассматриваем несколько сценариев: игру без зрителей, со зрителями и отмену матчей. Нужно учитывать все нюансы, но вариант с завершением сезона мы не рассматриваем.

Мы хотим обеспечить наилучшие условия для игроков, чтобы они могли возобновить тренировки, а также ищем возможность снизить экономические риски", - сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что "Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон.

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