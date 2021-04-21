Президент Ла Лиги Тебас: "Суперлига выставила себя на посмешище"
Фото: Твиттер @Soccerex
Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался касательно провала европейской Суперлиги.
"Суперлига выставила себя на посмешище, а вся ее концепция продемонстрировала серьезное невежество ее лидеров в том, что касается понимания индустрии футбола и болельщиков по всему миру.
Я не чувствую, что меня предали. Я в этом деле уже много лет, и эгоизм некоторых клубов мне уже известен.
Идея Суперлиги втайне назревала давно. Но плохо делать что-то втайне, скрывая от других", – приводит слова функционера As.
Стоит отметить, что из 12 клубов, которые основали Суперлигу, от участия в проекте не отказались только "Ювентус", "Реал" и "Барселона".
Читать также: "Интер" и "Атлетико" вышли из Европейской Суперлиги | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14