Президент Ла Лиги Тебас: "Суперлига выставила себя на посмешище"

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Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался касательно провала европейской Суперлиги.

"Суперлига выставила себя на посмешище, а вся ее концепция продемонстрировала серьезное невежество ее лидеров в том, что касается понимания индустрии футбола и болельщиков по всему миру.

Я не чувствую, что меня предали. Я в этом деле уже много лет, и эгоизм некоторых клубов мне уже известен.

Идея Суперлиги втайне назревала давно. Но плохо делать что-то втайне, скрывая от других", – приводит слова функционера As.

Стоит отметить, что из 12 клубов, которые основали Суперлигу, от участия в проекте не отказались только "Ювентус", "Реал" и "Барселона".