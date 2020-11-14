Президент Ла Лиги Тебас высказался о возможном создании европейской Суперлиги

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Президент Ла Лиги Тебас высказался о возможном создании европейской Суперлиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании европейской Суперлиги, в которой будут играть только топ-клубы. 

"Я отношусь к слухам о создании Суперлиги как шутке, сказанной в баре. Я бы назвал ее "Межпланетной лигой". Она выглядит настолько фантастической, что в ней может прилететь поиграть команда с Марса. Топ-клубы не могут себе позволить рисковать потерять возможность играть в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Либо им придется найти инвестора, который сможет гарантированно вложить 12 миллиардов евро. Но кто пойдет против ФИФА, УЕФА и ведущих чемпионатов? Такого не найдется", - приводит слова Тебаса Marca.

Не пропустите: Тебас: "Неудачное заявление Бартомеу в его последний день в "Барселоне" о том, что клуб присоединится к Суперлиге". | http://soccernews.ru
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