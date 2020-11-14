Президент Ла Лиги: "Трансфер Роналду не сделал Серию А сильнее"



Президент Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" в 2018 году.

"Что если Месси и Рамос перейдут в другие клубы? Я не хочу, чтобы легендарные игроки покидали Ла Лигу. Но если это случится, нам придется серьезно поработать, чтобы уменьшить масштаб потери. Когда Криштиану Роналду ушел из "Реала", ничего не изменилось. Я думаю, что трансфер Роналду не сделал Серию А сильнее. Его приход остался почти незамеченным. Неймар перешел в ПСЖ, но чемпионат Франции остался прежним. Бренд Ла Лиги не зависит от игроков, даже самых талантливых", - приводит слова Тебаса Football Italia.

Напомним, что Роналду стал самым дорогим трансфером в истории "Ювентуса". Туринцы заплатили за него 117 миллионов евро.

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