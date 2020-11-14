Президент Ла Лиги: "Трансфер Роналду не сделал Серию А сильнее"

Теги ювентускриштиану роналдухавьер тебас

Президент Ла Лиги: "Трансфер Роналду не сделал Серию А сильнее"
Президент Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" в 2018 году.

"Что если Месси и Рамос перейдут в другие клубы? Я не хочу, чтобы легендарные игроки покидали Ла Лигу. Но если это случится, нам придется серьезно поработать, чтобы уменьшить масштаб потери. Когда Криштиану Роналду ушел из "Реала", ничего не изменилось. Я думаю, что трансфер Роналду не сделал Серию А сильнее. Его приход остался почти незамеченным. Неймар перешел в ПСЖ, но чемпионат Франции остался прежним. Бренд Ла Лиги не зависит от игроков, даже самых талантливых", - приводит слова Тебаса Football Italia.

Напомним, что Роналду стал самым дорогим трансфером в истории "Ювентуса". Туринцы заплатили за него 117 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду оценил, как теннисист Джокович изобразил его празднование гола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке

"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов